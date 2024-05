Sentencia a Gabriela Zapata desveló que Fiscalía no pudo probar su tesis y que hubo presión externa

“Los cargos del Ministerio Público resultan imprecisos e inciertos, ya que no se advierte de la existencia de motivación alguna que justifique objetiva y razonablemente la subsunción de las conductas realizadas por los acusados donde resulta preciso señalar ¿Quién es la víctima?”, señala un texto de las 94 páginas de la sentencia, que fue leída el 30 de abril pasado.

“En conclusión la acusación es genérica y no unipersonal, puesto que no se habría precisado cuál sería la conducta exacta y única que habrían cometido respecto al delito de trata de personas, pues no se ha indicado cuál sería la conducta de promoción, favorecimiento, financiamiento o facilitación para la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de otro, en el territorio de la República”, critica el fallo judicial.