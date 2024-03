Septiembre y diciembre, meses clave para aplicar los resultados del Censo

Desde el ente electoral advierten que si el INE no presenta esos datos poblacionales en los tiempos establecidos, es probable que las elecciones generales de 2025 se realicen con el mismo mapa electoral y la misma cantidad de escaños que se tiene actualmente para cada departamento.

“Si hasta septiembre no nos pasan los datos de la población a nivel departamental, y hasta diciembre no nos pasan los datos desagregados a nivel de comunidad en el área rural, y a nivel de manzano en el área urbana, es posible, es muy probable, que no se tome en cuenta en las elecciones generales de 2025”, puntualizó a el vocal Tahuichi.