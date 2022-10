“Si Bolivia no controla el uso del mercurio, está agravando un problema regional”

Ahí el mercurio ha ido en aumento, en vez de ir en descenso y eso en parte es por ciertas brechas que tiene el convenio que autoriza el comercio y uso del mercurio en la pequeña minería aurífera, pero lo hace en el sentido de enfoque de gradualidad y reduciendo, pero lo que vimos es que en algunos países ha ido aumentando y esa es una gran preocupación, porque el mercurio no solo afecta en primera línea a los mineros y sus familias, sino también es causa de graves injusticas ambientales a pueblos indígenas que viven aguas abajo que dependen de sus ríos para su sustento alimentario y para su cultura y también el mercurio es un metal persistente, que se acumula y que es capaz de ser transportado a larga distancia y genera problemas de pasivos ambientales y contaminación que requieren de una estrategia de limpieza, porque no se limpia solo.

El convenio Minamata en el contexto de la minería aurífera les exige a las partes tomar medidas para reducir el uso de mercurio y en lo posible eliminarlo. La información que mi Relatoría ha recibido apunta a lo contrario, no a la reducción sino al aumento y eso es ciertamente problemático. Una de las estrategias principales que utiliza el convenio de Minamata para abordar la temática del mercurio en la pequeña minería aurífera es la realización de planes de acción nacional en aquellos países donde el problema existe. Y Bolivia ha notificado a la secretaría de que tiene una producción aurífera más que insignificante y que el mercurio es un tema dentro de esa actividad. Desde ese momento le corren ciertos plazos para elaborar un plan de acción nacional y veo con preocupación que esos plazos han avanzado, pero todavía el plan de acción nacional no ha sido promulgado ni implementado. Además, tampoco se trata de realizar un plan de acción nacional contratando algunas consultoras internacionales, sino más bien un proceso participativo que genere dialogo social donde puedan participar cooperativas mineras, pueblos indígenas, donde puedan participar todos los actores que conocen de la problemática y puedan ofrecer soluciones, porque al fin de cuenta lo que busca el plan de acción es solucionar los problemas del mercurio en el medio ambiente y los derechos de las personas.

Las recomendaciones concretas al Estado boliviano surgen a partir de lo que es el convenio de Minamata. La implementación cabal de ese convenio, en realizar, por ejemplo, programas de educación y de diseminación de información. El Gobierno boliviano ha tomado ciertas medidas y eso es importante, pero hay mucha oportunidad para seguir avanzando. Me encontré en varias situaciones con mucha desinformación en comunidades de mineros, de indígenas, que no conocen a cabalidad cuáles son los riesgos asociados al mercurio, y las personas que no saben cuáles son estos riesgos no están en condiciones de tomar las medidas necesarias para protegerse y realmente tomar las medidas para la reconversión tecnológica que significa dejar de lado el mercurio y hacer minería con otras herramientas…