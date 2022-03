“Si fuese una persona normal, sí podrían venderle el boleto”: denuncian que una funcionaria de BoA vulneró los derechos de un joven autista

Escucha esta nota aquí

La Federación Nacional de Autismo (FNA) rechazó cualquier tipo de discriminación y omisión de derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista. Esta instancia realizó un pronunciamiento público tras una denuncia de que una agente de Boliviana de Aviación (BoA) negó la venta de un pasaje a una persona autista. La empresa anunció que asumirá acciones “correctivas”.

La organización se pronunció a raíz de los hechos suscitados el 14 de febrero en el aeropuerto Jorge Wilstemann del departamento de Cochabamba, “en una clara violación y omisión de derechos de un adolescente con Trastorno del Espectro Autista por parte funcionarios de la Empresa BOA”, se lee en el comunicado compartido por la FNA.

Según la denuncia de la familia de Ricardo, un joven de 17 años con autismo, una funcionaria de BoA le negó la venta de un boleto y le indicó: “Si fuese una persona normal, sí podrían vender el boleto’".

En el comunicado la FNA instó a las autoridades nacionales y departamentales a monitorear, hacer cumplir la normativa nacional y estándares internacionales que Bolivia se ha comprometido cumplir. Asimismo, exigió a las "entidades públicas y privadas que se encuentren en servicio de la población en general, que implementen acciones que faciliten la accesibilidad para personas con el Trastorno de Espectro Autista y que capaciten a los funcionarios con respecto a la atención adecuada y la oferta de servicios a la población".

De acuerdo a ANF, el padre de Ricardo, Javier Paniagua, espera que la funcionaria que vulneró el derecho de su hijo pida disculpas de manera formal, al margen de las acciones que pueda tomar la empresa aérea.

No obstante, considera que tras el hecho no es suficiente que la empresa haya recibido en sus instalaciones a su hijo para que en el Centro de Entrenamiento Aeronáutico tenga un contacto con una aeronave de prácticas, sino que debe quedar un precedente para que estos hechos no vuelvan a suceder.



Respuesta de BoA



Boa, mediante un comunicado, informó que “inició las acciones internas de investigación sobre el personal que atendió a Ricardo y que se tomará las acciones correctivas que sean necesarias”.

Asimismo, señaló que al haberse recibido la denuncia a través de Odeco la empresa se encuentra dentro de los plazos fijados por la normativa para una respuesta formal.

Bolivia en la Constitución Política del Estado y en la Ley 045 contra la Discriminación prohíbe y sanciona cualquier tipo de discriminación.

