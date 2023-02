Si los obispos son citados por la Fiscalía volverán a decir que buscaron diálogo en 2019 y rechazan toda acusación de conspiración

“La Iglesia ya ha dicho su verdad, la ha puesto por escrito y la ha repetido varias veces, Es la misma que va a seguir repitiendo en todo momento. Lo que ha buscado la Iglesia, no solo en este momento, sino en muchas ocasiones, es procurar el diálogo y la paz”, afirmó Inch.

“Los obispos tienen una posición distinta a la del nuncio apostólico en Bolivia, pero son nombrados por el propio Papa, en este caso el Papa Francisco, para poder cumplir una misión específica en un territorio determinado y ahí la condición particular. ¿Cuál es esa condición? Eso es lo que debe estar en el acuerdo ”, precisó.

“A lo mejor están buscando amedrentar, pero eso es desconocer la naturaleza de la Iglesia. Más bien tenemos más fortaleza. No vamos a actuar nunca de forma arbitraria. El hecho de ser religioso no nos impide de prestar cualquier declaración. No gozamos, como falsamente se entiende, de ningún privilegio”. apuntó el domingo el arzobispo de La Paz, Percy Galván.