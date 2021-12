"Si tiene carné cruceño, no entra", la denuncia de Zvonko en toma del aeropuerto de Tarija

Después de los bochornos e incidentes que protagonizaron grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) con la llegada del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho al departamento de Tarija, ahora se suma otra situación que apunta a la delegación del gobernador: si tiene carné de identidad de Santa Cruz no puede ingresar al aeropuerto de Tarija.

Al menos, así lo expuso el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, tema que fue desmentido y expuesto en redes sociales por los bloqueadores que responden al MAS.

A través de sus redes sociales, Matkovic aseguró que la Policía no atendió los requerimientos para resguardar el aeropuerto Oriel Lea Plaza y que los policías militares habrían sido replegados por los responsables de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). "Tierra de nadie", lamentó Matkovic al darse a conocer esta situación.

Sin embargo, en un video difundido por Página Digital 365, donde entrevistaron al dirigente del MAS, Carlos Acosta, se desmintió esta situación al exponer que este bloqueo solo apunta al gobernador, por lo que se está "coordinando" para que otros viajeros puedan ingresar a la terminal aérea.

"Están pasando normalmente a tomar su vuelo y están saliendo. Lo que sí es que no vamos a permitir que este señor (Camacho) venga a faltar el respeto al departamento de Tarija y quiera hacer de las suyas", manifestó.

El dirigente del partido azul sostuvo que Luis Fernando Camacho quiere ordenar qué tienen que hacer los tarijeños en materia política y expresó su rechazo a la propuesta federalista que el gobernador cruceño interiorizó en su visita al departamento.

"(Camacho) Verá otra alternativa, que se vaya por tierra o, si se anima a ir caminando, mucho mejor, porque nosotros le hemos enseñado cómo se camina, de Oruro a La Paz", sostuvo el dirigente, quien expuso que la autoridad cruceña se dedica al "racismo y la discriminación".

Vea el tuit de Matkovic:

Grupos de choque Masistas toman aeropuerto de Tarija. Si tiene carnet cruceño, no entra. Comandante de la policía no contesta el teléfono. Encargada de la DGAC replegó a la policía militar y no hay ni uno presente. Tierra de nadie. Bolivia.