Sifde aún no remite a Sala Plena del TSE el informe de la supervisión al congreso del MAS

A más de 20 días de la realización del congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS), el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) todavía no remitió a la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el informe de la supervisión a dicho acto, informó el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe.



"Según el reglamento, tienen siete días para que la comisión técnica elabore este informe, que tiene que ser entregado a su director nacional y el director nacional hace la revisión respectiva y remite a la Sala Plena, en todo caso estamos hablando de nueve días, y ese informe todavía no ha sido entregado, aún no ha sido remitido a Sala Plena", dijo el viernes el vocal en un contacto con algunos periodistas en La Paz.



El polémico congreso del MAS, que ratificó el liderazgo de Evo Morales y se realizó en medio de una serie de cuestionamientos de los 'arcistas', se llevó entre el 3 y 4 de octubre en Lauca Ñ, Cochabamba.



Sin embargo, el vocal cree que ese informe finalmente llegará a la Sala Plena "en las siguientes horas o en los siguientes días porque es un trabajo que Sifde lo realiza en distintas ocasiones".



"Entonces, tal vez han tenido un tropiezo, ellos lo señalarán, pero cabe decir que no hay un vocal que pueda presionar el trabajo técnico, entendemos que deben estar tomándose su tiempo, tal vez unos días más para entregar un informe robusto a la Sala Plena. (No obstante) el plazo estaría vencido, pero esperamos que esa entrega sea oportuna en las próximas horas", insistió.



Además, confirmó que una vez la Sala Plena tenga conocimiento de dicho informe técnico, procederá con su respectivo análisis y "cada vocal podrá dirimir o podrá adoptar una decisión".