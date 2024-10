Sigue el cerco sobre Cochabamba y la Policía detecta armas en bloqueos

Ayer, un contingente de la Policía Boliviana logró despejar por algunas horas uno de los puntos del bloqueo, en el puente Ichilo, en la carretera que une Cochabamba con Santa Cruz. Sin embargo, minutos más tarde, nuevamente fue retomado por los bloqueadores. El operativo se realizó a tempranas horas de la mañana de ayer. Un grupo de efectivos policiales armados con un equipo antimotines se aproximó al lugar, pero en el operativo aparecieron civiles que no se identificaron pero que fueron apoyados por los uniformados.

Desde Tarija, el presidente Luis Arce anunció ayer la decisión de continuar con el desbloqueo de las carreteras del país, que desde hace 10 días están obstaculizadas para el libre tránsito. “Queremos vivir en paz, en tranquilidad (…) y por eso hemos tomado varias acciones para garantizar el combustible. Lamentablemente en el occidente estamos enfrentando dos bloqueos: uno el que nos hacen en Cochabamba y otro en el camino a Arica, parecían hasta enseñados para que se haya hecho cronológicamente y, por supuesto, nosotros repudiamos eso” , señaló el mandatario respecto a las protestas. La autoridad no dio la posibilidad de dialogar con Evo.

Similares operativos de desbloqueo como el del puente Ichilo ocurrieron en el municipio de Vinto y, asimismo, en la carretera hacia el Valle Alto, en Santibáñez, Cochabamba, que es la región más afectada por los bloqueos. El mandatario recordó que su gobierno envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional varios proyectos de leyes que buscan proteger a las mujeres y a menores de edad, pero que no fueron aprobados. “Hemos llevado una ley, que ha sido rechazada, planteando la imprescriptibilidad del delito de pedofilia porque, en nuestro país, varios curas se aprovecharon, pero también vemos que continúa el abuso en contra de nuestros niños y niñas, eso no puede pasar, a los niños no se toca y ningún bloqueo va a salvar, de temas como este, a cualquier persona”, afirmó Arce.