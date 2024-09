Sigue estos consejos de expertos en seguridad digital para evitar caer en estafas

por Chequea Bolivia/Correo del Sur/El Deber “¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente la libertad financiera? Empieza hoy a invertir. Escríbeme y te ayudo”. Si tú no recibiste este mensaje o lo leíste en tus redes sociales, hay muchas probabilidades de que una persona de tu entorno lo haya visto y caído en una estafa.

La primera recomendación ante las estafas digitales no está, precisamente, vinculada a la tecnología, o al menos no para el experto Álvaro Guzmán. “La primera recomendación que voy a hacerles es que no hay dinero fácil, absolutamente nadie en la tierra, ni siquiera los mejores bancos, les puede asegurar rendimiento de su dinero; no van a ganar dinero en Internet”, alerta.