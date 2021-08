Sigue la polémica en el Consejo de la Magistratura por la convocatoria de consejeros suplentes

Escucha esta nota aquí

La polémica por la convocatoria a consejeros de la Magistratura suplentes, tras la cesación de los titulares Dolka Gómez y Gonzalo Alcón, aún no se ha cerrado. El presidente del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, convocó a los suplentes Marvin Molina y Sandra Soto, el cuarto y la sexta mejor votados en las elecciones judiciales de 2017, empero había omitido convocar a la quinta mejor votada, Mirtha Gaby Meneses.

La abogada Meneses reiteró que, en cumplimiento del artículo 174.II, de la Ley 025, debe ser convocada en calidad de consejera de la Magistratura suplente, respetando la votación ciudadana en las elecciones judiciales de 2017.

El viernes pasado, Omar Michel señaló que la solicitud de la consejera suplente Meneses fue trasladada a sus dos colegas Molina y Soto para su consideración, pero a la fecha no hay ninguna respuesta oficial.

Michel explicó que había convocado a Molina y a Soto que habían renunciado a sus cargos en el Tribunal Constitucional Plurinacional y en la Dirección del Notariado Plurinacional. A su vez, alegó que Meneses estaba cumpliendo funciones jurisdiccionales como vocal constitucional lo cual era un impedimento para que asuma la titularidad. Empero, Meneses reclama que no haya sido convocada para renunciar al cargo tal como lo hicieron los otros suplentes.

Meneses envió un nuevo memorial al presidente del Consejo solicitando el cumplimiento del artículo 174.II de la Ley 025 del Órgano Judicial, que ante la cesación ipso jure de los entonces consejeros titulares Gonzalo Alcón y Dolka Gómez, debe convocar a los consejeros suplentes, respetando la votación ciudadana en las elecciones judiciales de 2017.

Acompañó como prueba la certificación de que es la quinta postulante mejor votada después de Dolka Gómez, Gonzalo Alcón, Omar Michel y Marvin Molina, pero expresó su extrañeza porque el Presidente haya convocado a la sexta suplente, Sandra Soto.

“Hasta la fecha no tengo respuesta alguna al referido memorial de 30 de julio de 2021, no obstante haber consignado expresamente el medio telemático a los fines de mi notificación: Teléfono Whatsapp 70384075 y/o Mirtha_@hotmail.com como correo electrónico, reiterando que a la fecha no tengo respuesta alguna cuando la norma resulta de cumplimiento obligatorio (SIC)”, señala parte de la nota remitida por Meneses el 5 de agosto.

Los tres consejeros decidieron realizar salas plenas ampliadas de presentación de las nuevas autoridades en algunos distritos judiciales del país, según se publica en la cuenta de Facebook del Consejo de la Magistratura.

Ayer estuvieron en Oruro y este martes estarán en La Paz y así, tienen previsto recorrer todo el país para la presentación de las dos nuevas autoridades.



