Simulan un combate, tienen una general y se asignan misiones: así operan los guerreros digitales

Ghighi es el seudónimo de “la general"

En sus estados publica artes de apoyo al MAS. Aunque no se confirmó la verdadera identidad de esta persona, los usuarios que forman parte de estos grupos de guerreros digitales se refieran a Ghighi como la “general” o “comandante” de la organización. Esta misma persona se autodenomina “general”.

Están distribuidos por departamentos y los grupos tienen funciones específicas

¿Cuál es la agenda política que promueven?







Cambia el discurso: vinculan a Lucho con “corrupción” y con la “derecha"

A lo largo de estos años, los guerreros digitales no solo se dedicaron a difundir los logros del MAS, sino que también se los vinculó con ataques a periodistas, y censura a voces críticas del partido de Gobierno en los espacios digitales, según investigaciones realizadas por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y Chequea Bolivia. Se identificó que esta agrupación estuvo detrás del hackeo de las redes sociales y páginas de varios medios de comunicación; e incluso protagonizaron amenazas, acoso y agresiones digitales a periodistas.





"Esta investigación fue realizada por ChequeaBolivia gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar al Periodismo Regional en América Latina (CAPIR), liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR)".