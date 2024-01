Sin consenso sobre la prórroga de magistrados, reunión bicameral por las judiciales entra en cuarto intermedio hasta este jueves a las 10:00

Henry Montero, senador de Creemos, indicó: "Ahora el tema fundamental es la democracia, el accionar de esas autoridades 'autoprorrogadas' queriendo quitar tuiciones a la ALP con autos constitucionales, no lo vamos a permitir. El tema de fondo es la democracia".



Asimismo, remarcó: "Hemos decidido tener un cuarto intermedio para analizar. (señores del MAS) Hoy escuchen al pueblo, que dice que se respete la Constitución Política del Estado".



Para el legislador, durante el transcurso de la jornada "estamos tratando de llegar al diálogo, pero no es casualidad lo del TCP. La salida es que se cumpla con la Constitución. ¿Quieren darle certeza al pueblo?, renuncien".



Por su lado, el diputado por Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, sugirió que "quieren que reconozcamos su prórroga delincuencial". La determinación del TCP la considera como un chantaje. "Están destruyendo la democracia del país, todo manejado por el ministro de Justicia y el Gobierno", disparó.



Aclaró que ahí está la traba, "porque si estos señores no se van a su casa no va a haber elecciones judiciales. No es una condición, es un supuesto necesario".



Planteó que la salida es "que la Ley 144 se tiene que disponer la cesación de funciones de los prorrogados, la medida que dictaron hoy es un ‘papel higiénico’. La ALP no se pondrá por debajo de quienes no quieren las elecciones judiciales".