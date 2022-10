Sin diálogo, el paro avanza y el MAS traslada a sus bases a Santa Cruz

El diálogo para desactivar el paro no logró prosperar y el MAS anunció una movilización a Santa Cruz de la Sierra para mostrar “su poder de convocatoria” . Sucedió ayer luego que el gobernador, Luis Fernando Camacho, confirmara el inició de la medida a partir de este sábado.

En el primer aviso, la autoridad regional dijo que el presidente, Luis Arce, “tiene dos opciones: abrogar el Decreto 4760 antes o durante el paro”. Cuando hizo esa declaración, estuvo junto a los dirigentes del transporte pesado y urbano, Juan Yujra y Carlos Mamani. Ambos respaldaron la demanda por el censo en 2023 y no en 2024 como, precisamente, lo establece la norma observada.

“Estamos firmes con todos los sectores, llevando adelante la organización de nuestro paro”, afirmó el Gobernador. “ Es hermoso escuchar a personas que no han nacido en esta tierra, pero que la aman” , continuó para destacar el respaldo de sectores en favor de la protesta que, según dijo Camacho, “no tiene colores políticos”.

El Comité Interinstitucional exige al Gobierno hacer la encuesta el próximo año para que los nuevos datos demográficos generen un nuevo Pacto Fiscal antes del periodo electoral de 2025. T ambién demanda la información la nueva redistribución de escaños y la reconfiguración de la geografía electoral . “Lo que realmente le preocupa al MAS es el dato de las áreas rurales, que es donde tiene el control del voto. El vaciamiento de las áreas rurales no está reflejado en el Padrón Electoral”, dijo Manfredo Bravo, coordinador técnico del Comité que impulsa el censo.

“El Pacto de Unidad va a analizar el tema del paro que están queriendo convocar. Hay que decirle al gobernador de Santa Cruz que haga su trabajo y que no perjudique la economía del pueblo” , subrayó el dirigente campesino en un contacto con los periodistas.

“Si no se pone orden y si no se garantiza el derecho al trabajo y a transitar; si generan violencia, como organizaciones sociales, hemos entrado en estado de emergencia y no está descartado el cerco a la ciudad de Santa Cruz para que depongan esas actitudes”, anticipó Dieter Mendoza, dirigente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, la organización liderada hace décadas por Morales.