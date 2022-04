Sin Evo en la reunión, Arce, Choquehuanca y el Pacto de Unidad dicen que no hay división

Escucha esta nota aquí

La reunión convocada por el Pacto de Unidad era para limar asperezas entre el Gobierno y el MAS, pero no llegó el máximo ejecutivo del “instrumento político”, el expresidente Evo Morales; así los dirigentes campesinos y el Gobierno hablaron de unidad, pero no de las asperezas que debieron ser limadas en este encuentro.





“Hemos escuchado los criterios de nuestras organizaciones sociales, también de nuestro vicepresidente (David Choquehuanca), todas las reflexiones son muy buenas, son válidas. No podía ser de otra manera, el Movimiento al Socialismo, nuestro Pacto de Unidad, el Gobierno Nacional, nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional, todos en el marco de la unidad, por el bien de este proceso”, dijo el presidente Luis Arce al concluir el encuentro.





Hace una semana, la dirigencia del Pacto de Unidad convocó al Presidente, Vicepresidente y al líder del MAS a una reunión a fin de limar asperezas. Hasta el fin de semana los mandatarios confirmaron su asistencia; sin embargo, Evo Morales, a través de sus portavoces, dijo que no recibió una “invitación oficial”, lo que llevó al ejecutivo de la CSUTCB, Eber Rojas a mostrar la invitación que mandaron a Morales el 12 de mayo, el mismo día de la convocatoria oficial.





En la reunión de este lunes, tanto Arce como el ejecutivo del CSUTCB no hicieron alusión a la ausencia de Evo Morales; sin embargo, la dirigente de las Bartolinas, Flora Aguilar, no se cansó de resaltar el aporte y el apoyo de Morales al Gobierno, aunque este no acudió al encuentro.





“Las organizaciones (sociales) estamos predispuestos a cuidar esta gestión junto a nuestro líder Evo Morales, que es presidente del MAS IPSP, por eso queremos lanzar muestras de unidad entre todas las organizaciones del Pacto de Unidad”, dijo en la conferencia conjunta que ofrecieron las autoridades.





Desde las 11:00, los dirigentes nacionales de las cinco organizaciones del Pacto de Unidad, CSUTCB, Conamaq, Interculturales, mujeres campesinas Bartolinas y Cidob, se reunieron con Arce y Choquehuanca, la reunión tuvo una duración de más de cuatro horas y el Primer Mandatario dijo que existe el compromiso de seguir trabajando para mostrar resultados.





“Estamos muy complacidos de todo lo que se ha avanzado y se ha discutido en esta reunión, que ratifica una vez más lo que el pueblo boliviano espera de nosotros, un compromiso por continuar, de seguir haciendo obras y mejorar la calidad de vida de cada uno de los bolivianos”, dijo Arce en su corto mensaje.





La mañana de este lunes, Morales publicó un mensaje que hacía presumir que no llegaría a la reunión, calificó la misma como “innecesaria”, y, al igual que los dirigentes, ratificó la unidad de su partido, aunque las señales de división son evidentes.





No obstante, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani insiste en calificar como “diferencias” y no divisiones lo que ocurre en el MAS. "Las diferencias son normales en cualquier organización", dijo.





