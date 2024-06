Sin insumos, la pobreza golpea a Norte Potosí

En medio de los bloqueos y movilizaciones que se realizaban en Norte Potosí, un bebé que nació prematuro perdió la vida en la comunidad Laitojo, del municipio de Sacaca, en los últimos días.



La asambleísta departamental Azucena Fuertes reportó el hecho y afirmó que este deceso pudo evitarse, pero la posta de salud de esa población no tiene insumos para cubrir la emergencia. La única enfermera del lugar solo pudo salvar a la madre.



“La falta de un hospital cercano debidamente equipado para atención. Neonatal, fue la agravante para el suceso. La enfermera, con mucha dificultad pudo salvar la vida de la madre inicialmente, sin embargo, el bebé falleció por que la posta de salud no cuenta con el equipamiento especializado para la atención neonatal”, afirmó Fuertes.



El cuerpo del menor, yacía sobre el piso de tierra en una habitación, envuelto en un aguayo, con una vela encima y un arreglo de flores blancas. A su alrededor se concentraron las personas de la comunidad, entre mujeres y varones, a velar el pequeño cuerpo y masticar coca en medio de oraciones. Ellos no tenían ni un ataúd para el cuerpo del bebé prematuro.



“Nos falta equipamientos, no tenemos oxígeno en nuestra posta”, dijo uno de los campesinos de Laitojo, quien destacó el esfuerzo de la enfermera que salvó la vida de la madre.



Villa de Sacaca, pertenece a la provincia Alonso de Ibañez del departamento de Potosí. Según la proyección de la Fundación Jubileo en 2022 tenía una población de 20.175 habitantes y su ingreso por coparticipación tributaria era de 11.4 millones de bolivianos.



Movilización



La protesta reciente que movilizó a los indígenas de Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte de Potosí (FAOI-NP), además del tema de combustible, tenía otras demandas dirigidas no solo al Gobierno nacional sino al departamental y a los municipios.



“Pedimos a las autoridades municipales, departamentales y nacional que realicen acciones para que los productos de la canasta familiar dejen de subir sus precios, siendo que la falta de acciones por parte del Gobierno, hacen que el verdadero pueblo sufra las consecuencias por su incapacidad”, se lee en el punto uno de su pliego.



“Conminamos al Gobierno nacional que establezca políticas públicas de establecimiento del dólar siendo que las personas que trabajamos con dólares estamos siendo afectados porque al presente un dólar cuesta 8 bolivianos y en el mercado negro llega hasta 10 bolivianos, lo que está afectando al bolsillo de los más necesitados”



También exigían al gobernador Marco Copa que posesione a Ruben Mitma como delegado de los ayllus, hecho que se realizó la noche del viernes 31 de mayo.