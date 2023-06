Sin recursos: Ernesto, el genio boliviano invitado a Misión Marte 2023

Cuando su historia se dio a conocer el año pasado en EL DEBER, varias universidades le ofrecieron la carrera gratis, y José Ernesto tomó una de las opciones en Tarija, relativamente cerca de su familia. Sin embargo, sin ayuda económica, no pudo costear el alquiler y la comida por mucho tiempo, y tampoco rendir como se esperaba en lo académico.

José Ernesto es el único invitado de Sudamérica a este evento, en el que se abordarán diversas temáticas: robótica, diseño y programación; divulgación científica; entrenamiento físico y psicológico; mecatrónica y electrónica; desarrollo de prototipos, cohetes y propulsión; simuladores y ejecución de un vuelo; astronomía y observación de fenómenos espaciales; simulación de una misión espacial; etc.

“Me ilusiona mucho participar porque tendría la posibilidad de conocer a gente más especializada, científicos, astronautas, más adelantados que los de aquí. Sé que será una buena experiencia, veré cosas que no existen en Bolivia, además habrá un montón de organizaciones presentes, sería un gran paso para avanzar y crecer”, suspiró.

El evento está encima y José Ernesto no tiene pasaporte ni dinero para tramitarlo. Su familia no cuenta con los recursos para apoyarlo. “A mi mamá no le alcanza para ayudarme, se hace cargo de mis hermanitos”, compartió.