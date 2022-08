Sin reforma judicial, el TSE prepara elección judicial para el año 2023

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) planifica desde julio la Elección de Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional. La Carta Magna establece seis años de mandato para los magistrados, es decir, el proceso debe realizarse en 2023 aunque todavía no hay fecha precisa . Mientras tanto, la propuesta para reformar la Constitución y, en consecuencia, la forma de selección de magistrados avanza contra el reloj, según expertos.

“Estamos en planificación. Aún no hay fecha. Tampoco podemos (definir). Nos van a pasar eso del Parlamento”, aseguró la vicepresidenta del TSE, Nancy Gutiérrez, en un corto contacto telefónico con EL DEBER.

Por su lado, la Asamblea Legislativa no discute el asunto porque está enfocada en salir del estancamiento de la designación del Defensor del Pueblo y del Contralor General del Estado. Ambas selecciones tienen observaciones de la oposición, pese a que inicialmente hubo intenciones de consenso que luego se desvanecieron. Desde Comunicada Ciudadana (CC) se presentó un proyecto de ley al reglamento de preselección de candidatos y candidatas para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

“El reglamento será útil si se cambia la forma de elección, a través de la reforma parcial de la Constitución, y también si vamos a una elección, que es probablemente lo más real. A quedarnos con un reglamento que en ningún momento garantiza la meritocracia y solo permite el cumple/ no cumple. Queremos evitar que los posibles magistrados , a ser electos en 2023, sean elegidos a dedo”, explicó, a este medio, la senadora opositora Silvia Salame.

En 2021, se había dispuesto resolver la crisis de la justicia como prioridad nacional. Sin embargo, se ensayaron tres reformas que no prosperaron. Por ejemplo, la tan anunciada Cumbre de Justicia se redujo a conversatorios en la Vicepresidencia del Estado que concluirán con una memoria del evento y no con resoluciones que puedan aplicarse. Para el jurista y exalcalde Juan Del Granado, estos intentos refuerzan la idea de que los gobernantes intentan mantener “cooptada” la administración de la justicia.

En ese entonces, el partido oficialista mantuvo la idea de que la elección de jueces debía ser por voto y no se vieron intenciones de cambiar ese camino que requiere una modificación parcial a la Constitución, tampoco hay luces, aunque el Gobierno admitió que este proceso no dio resultados.

“El proceso boliviano no garantiza la independencia de los jueces. Es un proceso que, definitivamente, debe ser cambiado, que no es constitucional y que no ha dado buenos resultado al país”, lamentó el ministro de Justicia, Iván Lima, en una entrevista en febrero.