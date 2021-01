Sirmes La Paz afirma que 6.400 trabajadores médicos del país quedaron sin contrato en pleno rebrote

Escucha esta nota aquí

El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública de La Paz (Sirmes), Fernando Romero, expresó su preocupación por la situación de 6.400 trabajadores de salud del país que han quedado sin ítem justo cuando estaban trabajando en diversos centros en pleno rebrote de coronavirus.

“Vemos salas llenas de enfermos, terapias con pacientes críticos, es preocupante lo que está ocurriendo. No hallamos razón para que el Gobierno no tome inmediatamente la decisión de contratar personal. El rebrote no se ha manifestado aún en su real magnitud, entonces lo que está ocurriendo es desesperante, no se entiende cómo, en lugar de brindar más ítems, hoy estemos sufriendo de esta manera”, indicó Romero.

El dirigente mencionó que, dentro del personal que terminó su contrato de trabajo están colegas intensivistas, internistas, cardiólogos, anestesiólogos y expertos en atender enfermos de coronavirus y recordó a las autoridades del Ministerio de Salud de que existe un compromiso de brindar recursos al sector y espera que el mismo se cumpla.

“Hay partidas que se pueden activar de emergencia, siempre existen recursos de este tipo. Esperemos que hasta mañana tengamos soluciones, de otra manera nos veremos obligados a buscar otro tipo de medidas”, añadió Romero.

