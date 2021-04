Soborno: el exministro Characayo termina de declarar y su abogado dice que fue una trampa

Escucha esta nota aquí

A las 16:00 de este miércoles, aproximadamente, terminó de declarar el exministro de Desarrollo Rural, Edwin Characayo, ante los fiscales. Al término de esa comparecencia, su abogado César Rojas dijo que su cliente sostiene que este caso fue armado porque la Policía encontró el dinero en manos del otro acusado y no de su cliente.





“Mi defendido considera que existe la posibilidad (que sea todo armado), precisamente porque la forma en que actuó la Policía, cómo lo han aprendido, cómo supuestamente han surgido los hechos, no son coherentes con lo que realmente ha ocurrido”, sostuvo el abogado del exministro.





Según la defensa, el dinero ($us 20.000) fue encontrado en manos de Hiper Garcia Quecaña, que era el director de Tierras del Ministerio de Desarrollo Rural. El abogado también dijo que esperan conocer la decisión del Ministerio Público respecto de su cliente, si es imputado o es liberado y en su criterio no existe delito porque no fue consumado.





NOTA EN DESARROLLO...





