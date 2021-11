Sobre la presencia de tropas y equipo militar en Santa Cruz: "hay un afán de asustar a la población y tergiversar los hechos"

Durante algunos días se ha observado el desplazamiento de tropas y equipo militar por el país con motivo del Día del Ejército de Bolivia (13 de noviembre), lo que ha levantado una serie de susceptibilidades a la población porque dichos traslados se hacen en pleno conflicto social que vive el país; como el paro nacional por la abrogación de la Ley 1386, entre otras demandas. ​

Este jueves, el Jefe del Estado Mayor del Ejército, Juan José Zúñiga, que se encontraba en una feria en el Parque Lineal El Trompillo, se refirió al tema y dijo que la presencia de las tropas y el equipo militar es para los los actos que se llevarán a cabo el sábado en la capital cruceña por el 221 aniversario del Ejército.

"En anteriores años hemos hecho el evento en Santa Cruz y nuestra presencia se debe únicamente a actividades institucionales y no tenemos que ver con actividades políticas", explicó.

El sábado se realizará la parada militar en Santa Cruz y se replicarán los actos en las capitales de departamento y las provincias.

Recalcó que cualquier susceptibilidad generada es falsa y que "hay un afán de asustar a la población y tergiversar los hechos, y una vez termina el aniversario se irán de la ciudad". Aprovechó para invitar a la población al evento.

Al respecto, el coronel retirado del Ejército y abogado, Jorge Santistevan, dijo que le sorprenden estos gastos que se hacen en circunstancias en que los comandantes de pequeñas unidades están con los recursos limitados para el sostenimiento de sus unidades.

"Es una erogación de gastos pesada para los comandantes de pequeñas unidades porque a ellos no les dan recursos extraordinarios para estas cosas. Es la primera vez que se concentran de todas partes del país principalmente del occidente hacia la capital cruceña, y siempre se hizo una sola vez, pero a nivel Fuerzas Armadas y no del Ejército", señaló Santistevan.

Además, considera que hacer una actividad de aniversario, de fiesta, en una situación de tristeza y emergencia en el departamento de Santa Cruz confirma que es un despropósito, porque estas actividades tienen que preparar los militares con el fin de promover el acercamiento de la sociedad civil a compartir con las FFAA y conocerlas mejor.

"Se han empecinado en hacer la parada militar por encima de una situación de emergencia, no solo regional, sino nacional, pero si las FFAA tienen que estar en condiciones de reaccionar en cualquier parte del país, cómo es que han concentrado las fuerzas en un solo departamento sabiendo que en el resto del país está en emergencia. ¿Cuál es el criterio?", dijo el excoronel del Ejército.

Considera que si los problemas no se solucionan en el país esas tropas no van a salir, y si llega el momento en que la Policía Boliviana sea insuficiente para controlar la seguridad de los ciudadanos van a tener que echar mano de las FFAA como está establecido en la propia ley orgánica de las FFAA. Eso concretaría una militarización y tendrá una repercusión grande y "habrán consecuencias". "Uno no puede prestarse a intereses particulares en desmedro de situaciones que podrían repercutir en la sociedad civil".

En análisis de la experta en seguridad, graduada de la Escuela de Altos Estudios Nacionales, Erika J. Rivera, todo Ejército en todo el mundo, es una institución que tiene la posibilidad de mover sus tropas dentro del territorio a su cargo.

"La movilidad operativa de las Fuerzas Armadas es uno de los factores determinantes del buen funcionamiento de la institución. No debe sorprendernos, por lo tanto, que las Fuerzas Armadas bolivianas dispongan el traslado de unidades militares por razones técnicas", explicó la experta.

Y precisó que, otra cosa diferente es el movimiento inusual de tropas precisamente cuando los movimientos cívicos e importantes grupos sectoriales anunciaron un paro cívico que podría adquirir una cierta resonancia socio-política.

"Da lugar a sospechas que los movimientos anunciados de tropas se vayan a llevar a cabo en el departamento de Santa Cruz, donde el anunciado paro podría tener mayor efecto. En este departamento está ya concentrado el 40% de todas las unidades militares del país, por lo que a primera vista un desplazamiento adicional de unidades militares parece tener una función política de disuasión con respecto a los grupos opositores", dijo.

A su criterio, le parece que el Gobierno central quiere alcanzar dos objetivos: un efecto desmovilizador a la vista de la concentración vigorosa de unidades militares. En segundo lugar, el Gobierno pretende consolidar una sólida unidad de las Fuerzas Armadas en torno a la jefatura actual de las mismas, desanimando de antemano cualquier posible intento de fracturar a las Fuerzas Armadas de la Nación con intenciones políticas.

 Ensayos para la parada militar de el sábado en Santa Cruz