Sobreviviente de la masacre la calle Harrington afirma que el MAS no tiene nada más que ofrecer y que otra Bolivia es posible

La exparlamentaria y doctora en Ciencias Sociales, Gloria Ardaya, dijo que el MAS ya no tiene nada más que ofrecerle al país, excepto incapacidad para gestionar políticas públicas. Ardaya reapareció este 15 de enero, fecha en la que se conmemoran 43 años de la muerte de los ocho dirigentes del extinto MIR en la masacre de la Calle Harrington.

"El Movimiento al Socialismo gobierna para sus militantes y se reproduce en el poder. No gobierna para toda la ciudadanía e, incumpliendo su mandato, no garantiza los derechos de los bolivianos y las bolivianas. Entre otras razones, porque quienes nos gobiernan no son demócratas ni tienen sentido ni idea de Nación y, por ende, de lo que le conviene al país y a sus ciudadanos", expresó.