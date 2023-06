Sobrevivir: es el gran desafío que enfrentan las editoriales bolivianas

Uno de los principales problemas es el vacío que deja el mercado estatal. “En México, por ejemplo, más del 75% de las compras de las editoriales son del Estado; en Chile debe estar pasando un 50% y en Bolivia este fenómeno no se da”, puntualizó el editor. Añadió, que los libros son un tema económico imprescindible. “La venta por librería no es grande, hay excepciones con algunos títulos que se venden bien, pero no siempre sucede eso”, puntualizó Serrano.