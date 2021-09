Solicitan la aprehensión del exministro Parada

Escucha esta nota aquí

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) informó que el exministro de Economía José Luis Parada no se presentó a declarar ante el Ministerio Público el pasado 28 de agosto y, en ese marco, se solicitó que se libre una orden de aprehensión contra esta autoridad que fue parte del gobierno de Jeanine Áñez.



Precisamente, el pedido está contenido en un informe remitido ante el fiscal de materia Mauricio Jara el 21 de septiembre, de acuerdo con el documento que divulgó la Agencia de Noticias Fides (ANF), a través de sus redes sociales.

Parada es investigado por la contratación, supuestamente irregular, de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por $us 346 millones que iban a estar destinados a atender la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus.

Parada fue acusado de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Esta denuncia también alcanzó a Jeanine Áñez, y al expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte.

Estas supuestas irregularidades se pudieron cometer porque el préstamo se tramitó sin el aval de la Asamblea Legislativa.

El exministro ya había brindado en abril su declaración informativa sobre este caso. El exviceministro del Tesoro Carlos Schlink estuvo detenido por este tema, pero ahora se defiende en libertad.

Con respecto a los $us 327 millones que se contrató en el gobierno transitorio del FMI, Parada aclaró en su momento que no requería una autorización específica del Legislativo porque tenía el aval de la Ley Financial, presupuestada por el último gobierno de Evo Morales.

Parada precisó que la Ley Financial de 2019 tenía una asignación de $us 1.500 millones sin una fuente de financiación y autorizó al Ejecutivo a contratar, hasta ese monto, una “deuda pública para el apoyo presupuestario” a través de donaciones, préstamos y otras operaciones.