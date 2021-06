Solicitud de extradición de Murillo fue devuelta por no haber sido traducida al inglés

Escucha esta nota aquí

La solicitud de extradición del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue devuelta por la Cancillería al Ministerio Público porque no estaba traducida al inglés, según confirmó este jueves el titular de ese despacho, Rogelio Mayta.

“Hemos realizado algunas observaciones de forma, una de ellas que es probablemente la más sobresaliente es que no tenía las traducciones al inglés, la justicia estadounidense no puede valorar una solicitud que no está en su idioma oficial y entonces tuvimos que devolverlo”, señaló en conferencia de prensa.

En días pasados el fiscal Alexis Vilela señaló que el tema de la traducción recae en el Órgano Judicial; sin embargo, el Ministerio Público coadyuvará para que se realice ese trabajo y se pueda agilizar la petición.

“El Ministerio Público está coadyuvando en este tema de la traducción, que debe ser realizada por una persona certificada para poder tener la legalidad correspondiente. Es así que el Ministerio Público va a proceder a realizar este trámite en coordinación con el Órgano Judicial para cumplir el requisito que exige la Cancillería”, manifestó.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores indicó, además, que el exhorto suplicatorio debe contener argumentos jurídicos irrebatibles para convencer a la justicia norteamericana sobre la extradición de la exautoridad.

A finales de mayo se arrestó en Florida y Georgia (EEUU) a cinco personas, entre ellas el exministro Arturo Murillo. Todas fueron acusadas por los delitos de soborno y lavado de dinero por la adquisición irregular de elementos no letales.

El documento para posibilitar el arribo al país del exministro fue emitido el 2 de junio y al observar los errores en esa orden, la Cancillería devolvió la orden el 4 de junio con una nota de atención a la Fiscalía.