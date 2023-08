"Solo ejercí como abogado": Roberto Arana reconoce vínculo laboral con Marset, pero niega participación en organización criminal

“Roberto no solo contaba con un poder legal para realizar los trámites para Marset, sino también se encargaba de la compra de pasajes para la familia del uruguayo, no solo para los padres, sino para sus suegros”, dijo el ministro.

En respuesta, Arana explicó: “Por firmar tres transferencias, por ejercer un poder que se me dio por este ciudadano Marset para realizar trámites en el consulado uruguayo para conseguir su pasaporte legal con su nombre (real), porque yo no conocí ninguno de sus alias, me veo inmiscuido en esta injusta investigación. No tuve una relación íntima de amistad, a lo mucho jugamos un partido de fútbol alguna vez”.