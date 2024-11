Solo en 4 regiones del país habrá judiciales completas; hay dudas por las generales de 2025

Agregó que en los departamentos de Beni y Pando, solamente habrá una papeleta con los candidatos al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura. No habrá la papeleta con candidatos para el TSJ ni el TCP.

¿Qué pasa con las generales?

El abogado y periodista, Andrés Gómez, afirmó a EL DEBER que en sus fallos sobre la suspensión de las judiciales, Hurtado y Espada no responden si van a concluir su mandato en el TCP cuando se posesionen los nuevos magistrados, no obstante, aunque se queden, Gómez subrayó que éstos “seguirán siendo ilegales”.

Para la senadora y exmagistrada del TCP, Silvia Salame, no es evidente la permanencia de los magistrados “auto prorrogados” en los departamentos donde no habrá elección para el TCP porque eso no señala en su sentencia.