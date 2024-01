Solo hermanos Nallar quedan presos por asesinato de policías

Los hermanos Misael Nallar Viveros y Widen Nallar Noda, son los únicos que van quedando detenidos en la cárcel vinculados al triple asesinato de policías en el camino a Porongo, hecho que se registró el 21 de junio de 2022 y que causó conmoción en la sociedad.



Ambos hermanos están acusados por delito de asesinato de los policías Eustaquio Olano, Alfonso Chávez y del voluntario del Gacip José David Candia Orozco.



Misael Nallar permanece detenido en la cárcel de Chonchocoro de La Paz, mientras que Widen Nallar en Palmasola de Santa Cruz.



Los hermanos quedan recluidos después que el tribunal séptimo de sentencia conformado por los jueces Freddy Coronel, Janeth Paniagua y Claret Llanos, concediera libertad con medidas sustitutivas para Jassir Góngora, con fianza de Bs 100 mil y arresto domiciliario con escolta policial.



La Fiscalía de Santa Cruz, representada por el fiscal Marcos Arce, apeló la resolución de los jueces por considerar que no se valoró las pruebas que se presentaron en el cuadernillo de investigaciones.



Por su parte, el comandante de la Policía coronel Erick Holguín, aseguró que pedirá un informe a través de la asesoría legal para presentar apelaciones.



El jefe policial aseguró que siempre se defenderá a los familiares de las víctimas.



Los mismos jueces también ordenaron la libertad del ciudadano colombiano Esteban Beltrán Muñoz, que permanecía detenido en la cárcel de El Abra de Cochabamba.



Las investigaciones de la Policía y la Fiscalía señalan que tras la captura del principal responsable del triple crimen, Misael Nallar, este a través de su equipo de abogados interpuso una acción de libertad por considerar su inocencia y para evitar su traslado a La Paz.



En esa oportunidad la acción de libertad fue conocida por los jueces del tribunal séptimo de sentencia Freddy Coronel, Janeth Paniagua y Claret Llanos. Los jueces al final concedieron la tutela en favor de Misael Nallar. El fallo generó que el Ministerio de Justicia inicie una acción contra los jueces por considerar que al favorecer a Misael Nallar incurrieron en prevaricato.



Investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía, basadas en declaraciones de testigos protegidos, establecieron que Jassir Góngora, fue reconocido de obtener las armas de fuego con las cuales salió manejando una motocicleta, de color combinado blanco y rojo, para matar a los tres policías.



La motocicleta de color blanco y rojo es la que de forma misteriosa desapareció de las instalaciones del juzgado y la Policía en La Guardia.



La Fiscalía ya presentó acusación formal para juicio oral por delito de asesinato contra Misael Nallar, Widen Nallar Noda, retenido en Palmasola, al igual que Jassir Góngora Montero y Édgar Dorado Menacho, alias ‘Jefe’, que permanece prófugo de la justicia.



La Fiscalía adjuntó pruebas documentales, testificales, periciales y visuales y pide 30 años de cárcel por considerar que existen fehacientes elementos para que la justicia dicte sentencia condenatoria de la pena máxima de cárcel.



Sin embargo, la Fiscalía dictó sobreseimiento en favor del ex jefe del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) de Santa Cruz, mayor Álvaro Muñoz, el abogado Rodrigo Gonzales Arrázola y el colombiano Esteban Beltrán Muñoz.



Inicialmente estas personas fueron imputadas por asesinato. Hay pruebas en informes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, que estas personas se encontraban en el lugar del suceso el día del triple crimen.



Las investigaciones señalan que el colombiano Esteban Beltrán era uno de los sicarios que actuó junto a Misael Nallar, su hermano Widen, Jassir Góngora, el mayor Álvaro Muñoz, además de otros.



Desistimiento y deslealtad



Antes de que la Fiscalía presentara acusación y sobreseimiento en favor de algunos implicados, los familiares de las víctimas, desistieron a la acción penal.



En el desistimiento los familiares consideran a Misael Nallar que no es un peligro para la sociedad y que es un hombre bueno. Algunos familiares dijeron que fueron presionados y traicionados por algunos abogados desleales. Misael Nallar, también es procesado por delito de legitimación de ganancias ilícitas.



La Fiscalía le incautó de forma preventiva, bienes costosos como muebles, inmuebles, vehículos tanto en nuestra capital como en áreas rurales. También tiene otra causa en su contra por deterioro a fauna silvestre.