Solo un gerente de la ABC de La Paz fue destituido por 14 denuncias de corrupción

La última declaración jurada de Olguer Alcón Meneses como gerente regional de la ABC ante la Contraloría General del Estado fue actualizada el 14 de diciembre de 2021; reporta que no posee bienes y su renta anual es de Bs 212.244. Esto dividido entre 12 sueldos y un aguinaldo, reporta que percibía un salario mensual de alrededor de Bs 16.326.

Menciona también la contratación de obras en La Paz a empresas que tienen como propietarios a personas que están vinculadas a la región del presidente de ABC, Henry Nina, Caranavi, como a la dirigencia de los Interculturales. Esta denuncia, de hecho, está entre las que no fueron analizadas.

Advierte también que la empresa Cotapalka utilizó bienes de ABC , como vehículos, incluidos a sus choferes, para la realización de obras de esta empresa particular. De la misma manera, que el gerente autorizó que se retiren materiales que estaban en el presupuesto de determinadas obras para llevarlos a otras.

También se reporta que la regional paceña de la Administradora de Carreteras no emitió acciones para castigar a las empresas que incumplieron contratos y se retrasaron en las obras. Fue el caso de la autopista La Paz-El Alto, como la carretera a San Buenaventura, que provocó la denuncia de que el gerente aceptó la emisión de un documento de recepción, meses antes, cuando la obra no había sido terminada.

Finalmente, están los casos en los que estaba supuestamente todo listo, pero no se registraron avances en obras clave, lo que fue denunciado como negligencia.

EL DEBER envió la información al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, para que en el marco de su mencionada política de puertas abiertas ofreciera un informe sobre este tema, pero no contestó al requerimiento.

Confirmó que, efectivamente la observación surgió de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas. “Tenemos rectoría en todas esas unidades, pero fue ese ministerio el que lo emitió y entiendo, por la información que me dieron sus autoridades, de que fue canalizado a la Unidad de Transparencia de la ABC, y se han tomado medidas administrativas y penales. En algunos casos se descartaron las denuncias. Es un documento interno, que ahora es revisado por el Viceministerio de Transparencia”, aseveró Lima.

La empresa constructora Frover SRL, representada por Henry Marín Choquehuanca Callisaya, se adjudicó la construcción de la doble vía Huarina – Tiquina. También el proyecto de conservación vial Río Seco – Desaguadero, siendo parte de la asociación. el sr. Marín, hermano de Ever Mario Choquehuanca Calisaya. Ambos provienen “del mismo sector (Carrasco, la reserva de la provincia de Caranavi), del presidente de la ABC, Henry Nina. Además, fueron dirigentes de la organización social de los Interculturales, del que Nina fue secretario ejecutivo.

La cuarta denuncia tiene que ver con la adjudicación de procesos de licitaciones indebidas. Una Resolución Administrativa el 23 de septiembre de 2021 adjudicó el proyecto de conservación vial, segunda fase, La Paz – Unduavi – Santa Bárbara a la empresa Distribuidora Ramo Mampoverde”, que no corresponde al rubro de la construcción, pese a ello fue adjudicada. Detectada la irregularidad se inicia un “nuevo” proceso que fue definido por el gerente (Olguer Alcón) favoreciendo a la empresa Coinpa SRL.

Salida de materiales de los campamentos Huarinilla, Chuspipata, Unduavi, Pongo y otros campamentos del altiplano. Por instrucciones del gerente regional La Paz, Olguer Alcón, en varias oportunidades salieron gaviones, flexbeam, pintura y otros, mismos no fueron empleados en los proyectos, se realizaron entregas en Caranavi al sr. Jaime Alcón . Estos materiales deben ser investigados y devueltos a los campamentos para la utilización en los proyectos y tramos de conservación vial.

Ocurrió en el tramo Unduavi – Santa Bárbara e implicó el uso del campamento Huarinilla. En octubre de 2021 la empresa Cotapalka realizó trabajos sin contar con ningún documento y relación contractual, actividades que no deben ser aceptadas por no contar con ninguna relación contractual, además de ingresar, comprometer y poner en riesgo a los usuarios y al tramo con actividades arbitrarias, haciendo uso y abuso del poder del gerente, significando uso de influencias que deben ser inmediatamente sancionados.

En el tramo Río-Seque-La Cumbre. Deterioro de alrededor de 1.000 (mil) toneladas de cemento asfaltico. El material fue trasladado al campamento de Guaqui, siendo que este material, no debería ser retirado del área del proyecto, teniendo en cuenta que fue adquirido con recursos económicos exclusivos del proyecto (Río Seque – La Cumbre). La denuncia señala que el material era utilizado en otros trabajos cuando fue adquirido para ese proyecto. Denuncia que perdió su calidad y características técnicas.

Los recursos para la conclusión de los cinco carriles de la vía Río Seco-San Roque estaban reservados el 2021, al momento del informe no se tenía ningún indicio del inicio y la conclusión de esta obra, toda vez que la misma data de 2015. En el proyecto existen aproximadamente 20.000 unidades de separadores centrales de vía (New Jersey). La interrogante es; ¿Dónde se encuentran estos separadores centrales de vía? Fueron construidos con recursos del proyecto y están descartados y abandonados, lo que representa daño económico al Estado.

Doble vía Río Seco – Desaguadero. El informe es corto y contundente. Señala que “a la fecha no se iniciaron los trabajos de construcción, se asume que existe negligencia de la gestión actual de la MAE”.

No se inició la construcción de los cinco (5) carriles de la vía Senkata- Apacheta, en la vía a Oruro. Habiendo concluido el diseño a inicios de la gestión 2020 y hasta la fecha no se iniciaron los trabajos de construcción, se asume que existe negligencia de la gestión actual de la MAE, por no gestionar recursos para tal proyecto.