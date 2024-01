Sube presión a prorrogados, abren el diálogo y ‘evistas’ mantienen los bloqueos

No obstante, en la noche, después de conocerse el resultado de la reunión del Legislativo, la dirección del MAS ratificó la continuidad y “masificación”de los bloqueos. Desde los puntos de bloqueos dieron plazo de 24 horas para la renuncia de los magistrados y al mismo tiempo que se apruebe una ley que convoque a los comicios judiciales.

La esperada reunión de las autoridades del Legislativo que convocó el vicepresidente David Choquehuanca fue a puerta cerrada y en medio de una bulliciosa protesta de un grupo de militantes radicales del MAS, que se instaló frente a la Vicepresidencia para protestar y hacer explotar petardos. Ellos se denominaron autoconvocados, no llevaban ninguna bandera del partido azul, solo wiphalas y carteles de protesta exigiendo elección judicial, la renuncia de los prorrogados y lanzando arengas contra el presidente Luis Arce y el vicepresidente Choquehuanca. EL DEBER constató que entre ellos también había grupos de funcionarios públicos, que después de permanecer una hora en la protesta, guardaron sus carteles, doblaron sus wiphalas y se fueron del lugar.

Todo el barullo y ruido de las protestas no llegó hasta el Salón de Videoconferencias de la Vicepresidencia, donde los jefes de bancadas del MAS del bloque ‘arcista’, de Comunidad Ciudadana (CC) y de Creemos, además de los presidentes de las comisiones de Constitución y Justicia del Senado y Diputados. En la reunión no participó ningún representante del bloque ‘evista’ porque no estaban en la lista de convocados, protestaron los legisladores.