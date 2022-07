Subgobernadora paceña destituida:"El río que nos provee el agua ya está cuadriculado por la minería ilegal"

No se atreve a decir que la Gobernación está encubriendo esta actividad, "no tengo pruebas de eso", reconoce. Pero sí ha reunido algunas evidencias contra funcionarios municipales de Apolo .

"No puedo decir que hay encubrimiento, pero sí que les torcieron en brazo con presiones (...), pero algo oscuro tiene que haber ", indicó.

La ex autoridad lamenta que desde 2019, con más fuerza en 2020, la minería hubiera entrado sin piedad a la provincia paceña y sin dejar beneficios a los habitantes, solo daño.

"La minería ilegal no solo está engañando a los comunarios porque les está dejando migajas, frente a lo que están sacando con el oro. No cumple con una función social, ni siquiera se declara el oro que extrae, no hay las regalías departamentales, que es lo que más debería importar al gobernador y a toda su jurisdicción", denunció.