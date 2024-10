Subprocurador afirma que sólo se observó y no se anuló la acusación en contra de Camacho y Pumari

El subprocurador del Estado, Ricardo Condori, aseguró este jueves que no fue anulada la acusación fiscal en contra del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y del exlíder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, por el denominado caso Golpe I.



El funcionario dijo que, en la audiencia realizada en horas de la mañana de este jueves, se presentaron incidentes en contra de la acusación fiscal y que el tribunal consideró las fundamentaciones expuestas.



Es así que “solamente observó de forma, no de fondo. Se está malinterpretando que de alguna manera se estaría anulando la acusación, eso es falso; por lo tanto, solamente de forma se observó y el tribunal ha concedido 24 horas al Ministerio Público (para que subsane su acusación)”, señaló Condori en un contacto con Bolivia Tv.



Sin embargo, Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño, aseguró que “se ha podido determinar, primero, declarar fundados los incidentes y consecuentemente anular la imputación presentada el 27 de diciembre de 2023 por el Ministerio Público, ordenando que, en un plazo de 24 horas, adecúe su acusación”.



“En ese entendido, vamos a esperar que se cumpla el plazo de 24 horas y, caso contrario, vamos a pedir que se declare por abandonado el presente juicio”, indicó el jurista en una entrevista con El Deber Radio.



Tras esa decisión, la audiencia fue suspendida nuevamente y se volverá a instalar el próximo 29 de octubre.



Camacho y Pumari, después de asistir a la audiencia de manera presencial, retornaron a sus respectivos centros penitenciarios, es decir, a Chonchocoro y San Pedro, respectivamente.



La audiencia para el juicio oral del caso Golpe I fue, inicialmente, instalada el pasado 17 de octubre, cuando también se decidió excluir del proceso a la expresidenta Jeanine Áñez.



Dicha determinación fue tomada porque una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo hecho (Áñez ya fue sentenciada por el caso Golpe II).