Sucre endurece sus medidas y exigirá carné de vacunación o PCR negativa para ingresar a la ciudad

Por: Eduardo Ruilowa

Debido al aumento de casos positivos de Covid-19 en el país, el Concejo Municipal de Sucre aprobó una ley autonómica, mediante la cual se exigirá el carné de vacunación o una prueba PCR negativa a las personas que pretendan ingresar a la ciudad blanca.

La ley de Ingreso Seguro a Sucre que el Legislativo municipal sancionó este miércoles, ya pasó a manos del Ejecutivo para su promulgación.

El presidente del Órgano Legislativo sucrense, Óscar Sandy, dijo que quien no presente estos documentos, no podrá entrar a Sucre. “Lo sentimos mucho, pero no ingresa al municipio”, aseguró a Correo del Sur.

Esta ley dispone que el Gobierno Municipal, en coordinación con el Servicio Departamental de Salud (Sedes) e instituciones, implementará puntos de control en todos los ingresos al municipio sucrense, donde se exigirá la presentación del respectivo del carné de vacunación o prueba PCR con resultado negativo para el virus con una antelación máxima de 48 horas.

Además, Sandy explicó que habrá puestos de vacunación en los cuatro puntos de ingreso a Sucre, para que las personas quienes no estén inmunizadas y formen parte de la población vacunable puedan recibir las dosis para entrar a la capital.

“Va a haber un esfuerzo que seguramente la gente del sector salud del Gobierno autónomo municipal va a realizar, es decir, los niveles 1 y 2 que se van a desplazar a estos lugares para que puedan colocar la vacuna a todo aquel ciudadano que no la tenga”, agregó el presidente del Concejo.

Endurecen las medidas

En su primera reunión del año, y ante la escalada de contagios de Covid-19, el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de Sucre determinó restringir los horarios de circulación y actividades en toda la ciudad.

La circulación de vehículos y personas estará restringida desde la medianoche a 05:00, de lunes a domingo, de acuerdo con el primer punto de las resoluciones del COEM.

Entre las conclusiones de la reunión, se destaca la prohibición de las actividades precarnavaleras y salidas de comparsas a las calles porque no garantizan las medidas de bioseguridad.

También se determinó el estricto cumplimiento del uso obligatorio del barbijo y la exigencia del carnet de vacunación, en el marco de leyes municipales aprobadas anteriormente. Todas las disposiciones deberán ser acatadas desde esta jornada.

Las determinaciones:

-Los horarios de circulación estarán permitidos de lunes a domingo desde las 05:00 hasta las 00:00 horas, dando estricto cumplimiento a la Ley N º 186 – Ley de Uso Obligatorio del Barbijo en el Municipio de Sucre, cumpliendo con las medidas de bioseguridad.

-Se dará estricto cumplimiento a los artículos 4 y 9 de la Ley Municipal 'Por la salud pública e interés colectivo, Me Vacuno por ti' ” exigiendo la presentación del carnet de vacunación para el ingreso a las entidades bancarias, instituciones públicas y privadas que prestan servicios a la población en el municipio de Sucre.

-Las actividades a campo abierto y cerrado deben contar con todas las medidas de bioseguridad con un aforo máximo del 50% de su capacidad dando cumplimiento a la ley 222. Queda estrictamente prohibida la realización actividades precarnavalearas en comparsas, fraternidades o recorridos por las calles; actividades que no garantizan el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

-Se deberá priorizar la Realización de diagnóstico y tratamiento de pacientes Covid-19, en todos los establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel, tanto en las competencias municipales, departamentales, seguro social de corto plazo y privados, previa regulación de la instancia competente.

-Priorizar la contratación de personal médico para la atención de pacientes Covid-19 en los diferentes hospitales y centros de salud de primer, segundo y tercer nivel, tanto en las competencias municipales como departamentales.

