Sugirieron a Evo ser embajador de Bolivia ante la OEA y él propone a García Linera

El Movimiento Al Socialismo (MAS) analiza designar a Álvaro García Linera, exvicepresidente del país, como embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), según informó este viernes el jefe de ese partido, Evo Morales.

La exautoridad, en entrevista con radio Panamericana, sostuvo que la posibilidad busca demostrar ante la OEA que en el país “no hubo fraude” en los comicios de octubre de 2019, que fueron anulados.

Explicó que primero, un grupo de expresidentes y excancilleres de izquierda en la región, sugirió que vaya él, señalando que sería una “linda batalla” el debatir con Luis Almagro, pero manifestó que consultará con García Linera si quiere ser delegado ante esa instancia.

“Ante Luis Almagro y la OEA sería (una) linda la batalla política, pero no he decidido. De todas maneras, le voy a sugerir a Álvaro García Linera si acepta ir, por lo menos por algunos meses como embajador y justamente demostrar que no hubo fraude y sí golpe (de Estado)”, afirmó.

Morales arribó en la víspera a la sede de Gobierno para sostener reuniones con organizaciones sociales y autoridades, con la misión de dar líneas políticas y ayudar con la elección de precandidatos de cara a los comicios subnacionales.

Al momento, la mayoría del MAS en el Senado autorizó las designaciones de Diego Pary como representante nacional ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Sebastián Michel como diplomático nacional ante Venezuela.