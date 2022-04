Sujeto que intentó acuchillar a su pareja e hirió a su mascota es enviado a la cárcel de San Pedro

Escucha esta nota aquí

Un hombre de 54 años fue imputado formalmente por el delito de feminicidio en grado de tentativa, y remitido con detención preventiva a la cárcel de San Pedro de la ciudad de Oruro, luego de intentar agredir con un cuchillo a su expareja, hecho que fue frustrado por la noble actitud de un perro, llamado Jackson, que salió en defensa de su ama. El animalito recibió dos apuñaladas, que lo dejaron mal herido.



El Ministerio Público inició paralelamente otro proceso penal contra el sujeto por el delito de biocidio en grado de tentativa, pues acuchilló en dos ocasiones al can. La mascota no dudó en salir en defensa de la mujer que lo rescató, lo adoptó y lo crio desde que era un cachorro.



El titular del Juzgado de Instrucción en lo Penal N.º 7 de la capital orureña dispuso la detención preventiva del sindicado, que debe ser cumplida en el penal de San Pedro, por el lapso de tres meses.

La fiscalía Especializada en Violencia Sexual, Trata de Personas y, Justicia Penal está marcando una línea con relación al plazo de la detención preventiva, toda vez que no es necesario agotar los seis meses de etapa investigativa para realizar los actuados legales, y de una manera más pronta emitir el requerimiento conclusivo que corresponda, explicó la fiscal Katerín Rojas.



"El procesado cuenta con múltiples causas abiertas por sus actos violentos en contra de su expareja y de sus dos hijos, pero, extrañamente ninguno de estos procesos fue registrado como antecedente delictivo. Estos irregulares también serán investigados y no descartamos que el Ministerio Público amplíe los cargos, para que el agresor sea sentenciado", añadió la fiscal.





Jackson, el perrito que salió en defensa de su ama y que recibió dos puñaladas/Foto: Emilio Huáscar

