Suman Bs 5,2 MM al mes sueldos de legisladores y generan otros gastos

Con respecto a gastos en viáticos y según el Decreto Supremo 1778, los legisladores reciben entre Bs 371 y Bs 553 para viajes interdepartamentales; de Bs 222 a Bs 332 por viaje intradepartamental; entre $us 207 y $us 300 para países de Centro y Sudamérica y el Caribe; y para estados de Norte América, Europa, Asia, África y Oceanía pueden llegar a recibir $us 276 a $us 360.