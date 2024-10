Suman las críticas en Bolivia por la redistribución de escaños parlamentarios

Suman las reacciones a la redistribución de escaños parlamentarios anunciada este miércoles por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Legisladores de Chuquisaca advierten que no permitirán la aplicación de un "censo fraudulento"; mientras que los de Santa Cruz aseguran que no tienen nada qué festejar. Por su parte, desde la bancada del MAS sostienen que esto no debe ser motivo de controversia ni diferencia entre regiones.

La mañana de este miércoles, el TSE confirmó que el departamento de Santa Cruz ganó un escaño parlamentario, mientras que Chuquisaca perdió uno. Con esta modificación, el ente electoral enviará esta jornada al Legislativo el proyecto de ley de la nueva redistribución de escaños parlamentarios.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari afirmó que esta nueva distribución "sí afectará a algunos departamentos, pero sin embargo, no podemos crear un medio de conflictividad a nivel nacional".



Por su parte, el diputado Marcelo Pedraza sostuvo que "al no haber legitimidad de los resultados del Censo, no es factible aplicar la redistribución de escaños que plantea el TSE.

“Como chuquisaqueños no entendemos de qué pérdida de escaños está hablando el Órgano Electoral, cuando los datos del Censo han sido cuestionados y mientras no tengan la legitimidad no vamos a permitir su aplicación”, advirtió el legislador.

A su vez, el diputado Jerges Mercado manifestó que esta distribución "hay que verla desde el punto de vista de que las leyes y la Constitución hay que aplicarlas; esto no debería generar ningún conflicto. Quien tenga dudas y pueda hacer las auditorías correspondientes al INE, las puertas están abiertas".

Mientras que para el senador Henry Montero dijo que "aquí se le está engañando a los bolivianos, porque nos contaron mal. Este Censo es fraudulento. Por eso vamos a apostar el 2025 por un Censo transparente y limpio. No vamos a emitir mayores criterios, ni vamos a festejar en Santa Cruz porque se ganó un escaño".

Es más, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Antonio Talamás, instó a los parlamentarios cruceños a no permitir que se consolide este resultado.

"Hago un llamado a nuestros diputados y senadores para que no validen este fraude censal que pretende el gobierno nacional. Justamente mañana, en la Asamblea Departamental, tendremos una sesión del pleno en la que abordaremos este tema y aprobaremos una resolución que enviaremos a la Brigada Parlamentaria, ya que es una competencia nacional y está en sus manos no permitir este fraude censal al departamento de Santa Cruz", afirmó Talamás.