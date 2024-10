Suman pedidos para un cuarto intermedio por celebración de Todos los Santos

Tras 18 días de bloqueo de carreteras por parte del evismo, no se vislumbra una salida al conflicto. La jornada de ayer miércoles se sumaron nuevos pedidos, tanto de autoridades como de diversos sectores productivos, para un suavizar la medida y conceder un cuarto intermedio que permita el paso de vehículos. La celebración de Todos los Santos, una festividad de gran arraigo en el país, alimenta el pedido de una pausa.

Las voces que piden una pausa al bloqueo provienen de diversos sectores productivos del país. El a lcalde de Comarapa, Jhonny Vocal Andrade, lamentó la medida de presión que “perjudica a los productores de hortalizas y frutas porque sus productos no llegan a los mercados de Santa Cruz, Cochabamba y Sucre”, explicó la autoridad municipal.

Calificó la situación como “insostenible” ya que los bloqueos “perjudican el movimiento económico”. Vocal Andrade lamentó la violencia desatada en Mairana y pidió a los sectores movilizados “que depongan las medidas, sabemos que son reivindicaciones sociales, pero no se puede reivindicar a través de bloqueo ”, alegó el munícipe.

Una solución condicionada

Sin embargo, desde el Chapara la respuesta es contundente. “No hay cuarto intermedio”, expresaron las 6 federaciones cocaleras. Pidieron disculpas "a nuestros hermanos y hermanas por el día de Todos los Santos" ya que en otros tiempos se realizaba una pausa por la festividad , pero esta vez "ya no" puesto que "hay varias amenazas a los puntos de bloqueos", aseguraron

Llamado al diálogo

Sheila Gómez, delegada defensorial en Santa Cruz, participó en una entrevista en EL DEBER Radio. Pidió a las autoridades “sentarse en una mesa de diálogo o convocar espacios de negociación para que no haya bloqueos”. Enfocó su llamado al ejecutivo nacional y obvió pedir a los movilizados que depongan sus medidas.

El gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, también se sumó al pedido de diálogo. Remarcó que "una medida de excepción o estado de sitio no es la solución para a las demandas planteadas por los movilizados".

Sánchez fue contundente. "El estado de sitio no es el camino, debemos agotar el camino del diálogo. ¿Cuál es el miedo o el temor para no convocar al diálogo y los convocados para que no asistan? Tenemos que deponer actitudes e ir al diálogo para escuchar todo lo que demandas los sectores sociales, los bolivianos”, concluyó.