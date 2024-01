Suman renuncias de magistrados y el bloqueo del MAS se pospone 72 horas

De los 26 magistrados que se autoprorrogaron el 2 de enero pasado, hasta ayer cinco se alejaron de sus cargos del Órgano Judicial. Los dos últimos casos son de las exmagistradas Eva Terceros y Ángela Sánchez del Tribunal Agroambiental. Ambas coincidieron por separado que culminaron sus funciones el 2 de enero tras lo cual, aseguran que no realizaron ningún acto administrativo ni judicial.

En tanto, las organizaciones campesinas del bloque evista, ayer dieron a los 21 magistrados que aún permanecen en sus cargos, 72 horas para “que de manera inmediata se vayan a sus casas”, porque su mandato ha concluido el 31 de diciembre de 2023”.

Si en 72 horas, estas autoridades no se alejan de sus cargos, la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte Potosí, iniciará un bloqueo de carreteras. Desde Cochabamba, el Pacto de Unidad afín a Evo Morales, en vista de los dos últimos alejamientos, también dio un plazo de tres días para que todos los magistrados prorrogados renuncien hasta el 19, caso contrario comenzarán los bloqueos a nivel nacional.



Conclusión de funciones

La exmagistrada Sánchez, mediante una carta a la Sala Plena del Tribunal Agroambiental, puso en conocimiento la conclusión de sus funciones desde el 2 de enero, “al no existir las garantías necesarias para ejercer la magistratura”, a pesar de la Declaración Constitucional 49/2023 que dispone la prórroga del mandato de las autoridades del Órgano Judicial de manera excepcional y temporal.

No obstante, “los acontecimientos y medidas de hecho que van ocurriendo en la ciudad de Sucre, ponen en riesgo el normal funcionamiento y cumplimiento de funciones del Órgano Judicial y por tanto, del Tribunal Agroambiental”, se lee en la carta a la que accedió EL DEBER.

Similar postura la emitió la exmagistrada Terceros que aseguró a medios de la Capital del país, que estuvo en funciones hasta el 2 de enero y que después no realizó ninguna actuación judicial ni administrativa.

El 3 de enero, los magistrados del TCP, Carlos Alberto Calderón Medrano de Santa Cruz, y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, de Tarija, también anunciaron el cese de sus funciones al cumplirse su mandato constitucional. Una semana después, el 11 de enero, el exmagistrado del TSJ, Esteban Miranda Terán, también confirmó que dejó sus funciones como magistrado el 2 de enero.

Es decir, hasta ayer cinco magistrados de los 26 confirmaron que ya no son parte del Órgano Judicial.