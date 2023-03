Supuesto dedazo provocó pelea de juventudes del MAS

La supuesta imposición de la candidatura de la hija de un concejal del MAS desató la gresca entre miembros de las juventudes del partido azul e impidió el desarrollo del congreso la tarde del sábado, según el relato de la dirigente Peniel Torrez en un video en redes sociales.



“Se deshizo el congreso en el departamento de Santa Cruz. Los jóvenes molestos de que hagan un congreso a imposición y a dedo, manoseando la organización de la juventud y no respetando el derecho y sentir de nuestros jóvenes que luchan y defienden nuestro proceso de cambio. Impusieron la participación de los distritos y no así de las organizaciones sociales. No es posible que una autoridad teniendo un cargo imponga a toda la juventud a su hija de candidata”, manifestó Torrez.



Al momento, el concejal José Quiroz también aludido por el diputado Rolando Cuéllar no se pronunció sobre el tema. Este medio llamó a la autoridad, pero tampoco obtuvo respuesta.



La trifulca ocurrió el sábado en un coliseo de la zona Los Lotes, donde se debía realizar la elección de los nuevos dirigentes. Las imágenes de lo sucedido muestran que los jóvenes se enfrentaron en medio de gritos, golpes y hasta explosiones de petardos.



También se observó que se quemaron documentos de la organización y hubo agresiones a los vecinos que reclamaron. Ante estos hechos, la Policía se trasladó al lugar para separar a los grupos enfrentados.