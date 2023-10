Surge el reclamo de una nueva agenda política a 20 años de la ‘Guerra del Gas’

“Deberíamos estar unidos, pero hay una persona que no ha respetado la Constitución Política del Estado. Vive de la división” , afirmó el exdirigente para referirse al líder del MAS , Evo Morales. Recordó que durante los sucesos de 2003 “también se escapó”.

“Evo Morales se ha escapado; nos ha abandonado en 2003. Se fue a México. ¿Qué nos dijeron? Se fue a México y antes a Libia. Hay que recordar y eso les pido a los jóvenes que revisen la historia”, señaló Calle, quien es parte del grupo de los llamados “dirigentes históricos” de octubre de 2003. Cuando comenzó la Guerra del Gas el dirigente cocalero Evo Morales se encontraba en Libia recibiendo el premio Gadafi de derechos humanos, por $us 50.000.

La concentración, avalada por la Constitución, fue organizada como respuesta al congreso de Lauca Ñ que lideró Evo Morales y donde él fue reelegido presidente del partido y proclamado candidato a la Presidencia para los comicios de octubre de 2025. Javier Tarqui, exconcejal de El Alto y abogado, consideró que un cabildo ciudada no tendría que tener un propósito más importante que “solucionar un problema partidario para ver quién va a ser el próximo candidato del MAS”.

El jurista sugirió evaluar, por ejemplo, los proyectos de industrialización. “El gobierno del MAS nos ha ofrecido muchas cosas. En este cabildo deberíamos decir lo que no cumplieron y en vista que va a venir el presidente Luis Arce se debe plantear una nueva agenda por el bien de nuestro país”.

Roberto de la Cruz, quien fue secretario de la Central Obrera Regional, dijo que cuando Morales llegó al poder se avanzó “con medidas de inclusión y atacó fuertemente la exclusión, pero luego se alejó de la agenda, especialmente desde su segundo mandato. Lo peor, no nacionalizó, sólo adecuó los contratos con las empresas petroleras”.

“Tampoco hubo industrialización; solo vimos la separación de líquidos y eso no eso no es producir productos terminados”, afirmó.