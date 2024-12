Surgen críticas por la no aprehensión de Morales

Una ola de críticas es la que se ha surgido en las últimas horas en contra del Ministerio de Gobierno porque hasta la fecha no se ejecutó la aprehensión del expresidente Evo Morales que está lista desde el 16 de octubre.

El vicepresidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis, manifestó que el área de inteligencia debe conocer el lugar exacto donde está el líder cocalero , empero, la administración del presidente Luis Arce no cumple con la ley.

A su criterio, asegura que si el Gobierno aún no captura al exmandatario es porque existe una protección , a pesar de las pruebas presentadas en contra de Morales por los delitos de traa y tráfico de personas.

El 16 de diciembre, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que ocultó la noticia de orden de captura contra el expresidente por seguridad de policías y fiscales, ya que no pudieron llegar a la dirección de la vivienda de Morales en el trópico de Cochabamba y tuvieron que emitir un edicto porque no se llegó al domicilio del líder cocalero.

Por su parte el exdirector de Migración en la gestión de Jeanine Áñez, Marcel Rivas, sostuvo que el gobierno de Luis Arce no tiene la “menor intención” de coordinar con las autoridades argentinas para que el caso de trata de personas contra Evo Morales , se constituya en un “delito transnacional”.

“Es lamentable que no exista en las autoridades del país la menor intención de hacer una investigación seria. ¿Por qué el Gobierno no están coadyuvando con las autoridades argentinas en toda la investigación? No hemos recibido ninguna información pública. Las pruebas están en la Fiscalía”, resaltó.