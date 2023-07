Surgen indicios de prebenda a dirigentes y creen que fue para evitar tocar al gabinete

“En principio ella me pidió de favor, porque me dijo que era para que haga transferencias a las organizaciones sociales. Ella estaba trabajando con el ministro de Medio Ambiente y Aguas y con las organizaciones sociales a nivel Bolivia. Como le tenía confianza a mi tía, nunca pensé que sea algo malo lo que hacía. Durante un año, aproximadamente, mi tía administró la cuenta, desde el año 2021 hasta octubre del año 2022, si no me equivoco”, señala el documento.