Suspenden audiencia y frenan la libertad de Apaza

Cesar Apaza, el presidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca, ayer debía salir en libertad al término de su detención preventiva, no obstante, el juzgado Séptimo de Instrucción de la ciudad de La Paz, suspendió la “audiencia de consideración de situación jurídica” y no determinó fecha ni hora de la misma, informó a EL DEBER la abogada Evelín Cossío.



La jurista indicó que el miércoles, el Ministerio de Gobierno que es parte demandante pidió a la justicia la ampliación por cinco meses más de la detención preventiva del dirigente cocalero bajo el argumento de que debe someterse a un desfile identificativo de las presuntas víctimas del caso, es decir, las personas supuestamente afectadas en la toma y quema del mercado paralelo de Arnold Alanez.



“Esto transgrede el ordenamiento jurídico y en el marco del cumplimiento del debido proceso tomando en cuenta que ese acto investigativo ya estaría contaminado. Los informes no tienen sustento de probabilidad de autoría, de forma abusiva y autoritaria pretenden someterlo a un desfile identificativo ante las 11 presuntas víctimas. Este tema será analizado en la audiencia que van a fijar”, explicó la abogada.



Apaza está detenido en la Posta de la cárcel de San Pedro, su estado de salud es delicado tras la embolia que sufrió hace meses.