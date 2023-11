Suspenden nuevamente la audiencia de Marcel Rivas, esta vez para las 17:00

Inicialmente la audiencia debía desarrollarse la mañana de este viernes 3; sin embargo, fue suspendida para las 13:30. En contacto con medios paceños, el abogado defensor del ex director de Migración señaló que Rivas no fue trasladado al juzgado, como estaba previsto, porque un equipo de médicos se encontraba realizando la valoración de su salud, en el sexto día desde que empezó una huelga de hambre seca-no consume ni agua- en demanda de su libertad inmediata e irrestricta.