Tahuichi: "Mi postulación es legal y voy a renunciar al TSE si la Asamblea Legislativa me habilita como candidato"

“Ahora que el vocal Tahuichi es candidato al Consejo de la Magistratura, quizás no se publicará el Calendario en el plazo fijado por la Ley 929. La Sala Plena del TSE debe demostrar que es un árbitro imparcial y que no favorecerá a ningún candidato respetando la Ley”, se lee en un mensaje de Lima en la red X.

“Hasta este momento, todavía no se ha solicitado ni el presupuesto, todavía no se ha aprobado el calendario electoral y la ley es taxativa, dice que las actividades de la administración (de las elecciones) iniciarán una vez que la Asamblea Legislativa remita la lista de preseleccionados al Órgano Electoral y eso no ha ocurrido”, explicó Tahuichi.

La autoridad electoral subrayó que su postulación no vulnera ninguna norma legal ni ética y envió un mensaje a sus detractores: “El vocal Tahuichi no tiene ningún patrón. No voy a recibir ningún patronaje de nadie y entiendo este proceso electoral como un reencuentro con la democracia porque los magistrados no se eligen por voluntad de los políticos, sino por voluntad del soberano”.