Tardó, pero la Fiscalía imputó al gobernador de Potosí por las ambulancias

El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, declaró el 20 de enero que recibió de manera “parcial”41 ambulancias compradas a través de una empresa de reciente creación , pese a que los motorizados no llegaron al país. Entonces anunció la anulación del contrato.

“No me estoy lavando las manos y me someteré a la investigación”, declaró a principios de año tras reunirse con autoridades del Viceministerio de Transparencia. Poco antes, Mamani había admitido, como no lo había hecho antes, que se cometieron irregularidades cuando se firmó un “acta de recepción” y se cerró el proceso de contratación el 31 de diciembre de 2021, poco antes de la celebración del Año Nuevo.