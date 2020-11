TCP declara improcedente el reclamo por la restitución de los dos tercios

Escucha esta nota aquí

William Zolá - Sucre



El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró improcedente el recurso en contra de la resolución del Órgano Legislativo que reemplazó los dos tercios por mayoría, presentada por el presidente de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y parlamentarios de esa tienda política, según establece el auto constitucional de la comisión de admisión que fue notificada en las últimas horas.



"Por tanto la comisión de admisión del TCP, en virtud a lo establecido por los artículos 27.II inc. C y 54 del Código Procesal Constitucional; resuelve: declarar improcedente el recurso contra resoluciones del Órgano Legislativo interpuesto por Carlos Diego Mesa Gisbert y los parlamentarios de CC", señala parte del auto constitucional.



El TCP no encontró fundamento alguno de que las resoluciones impugnadas vulneren derechos del expresidente y excandidato a la presidencia Carlos Mesa o de qué manera se produjo la lesión a sus derechos, por lo que, “ante el incumplimiento provoca la improcedencia del recurso con relación al presidente de la Alianza Comunidad Ciudadana (…)”, señala la resolución de la comisión de admisión.



El 11 de noviembre, Comunidad Ciudadana (CC) presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso que busca restituir los dos tercios como criterio de votación en varias de las decisiones de la Asamblea Legislativa, pero dos semanas después la comisión de admisión declaró improcedente esa demanda.







Lea también PAÍS Creemos presenta dos acciones de inconstitucionalidad abstracta para reponer los 2/3 en el Legislativo Para la Alianza Creemos, la bancada del MAS pretende excluir la oposición parlamentaria y convertirla en un ornamento