TCP: Fallo que otorga tutela a Evo Morales no ordena ceder el curul

Escucha esta nota aquí

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aclaró que no ha determinado la posibilidad de seguir un proceso para ceder el curul de la senaduría de la que fue excluido Evo Morales como candidato. En su lugar se afirmó que las autoridades electorales demandadas no cumplieron con el debido proceso cuando decidieron la inhabilitación de Morales como candidato a senador y no cumplieron con todo el proceso establecido dentro de las normas que regulan los procesos electorales, señaló este jueves el presidente, Paul Franco, luego de que se publicara la sentencia constitucional que otorga tutela al expresidente que fue inhabilitado a candidato a senador por Cochabamba.

"Ha determinado la calificación del daño y la consecuente indemnización económica a favor de Juan Evo Morales Ayma que debe ser analizada conforme corresponda en derecho por la sala constitucional segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz", señaló Franco.

Además dispuso que el Tribunal Supremo Electoral debe ajustar su normativa a los parámetros que correspondan en el marco del debido proceso.

El TCP convocó a una conferencia de prensa para oficializar la emisión de la sentencia constitucional que dentro de una acción de amparo, otorga tutela al expresidente Evo Morales que habría sido indebidamente inhabilitado de postularse a senador en las elecciones de 2020 y que ahora el Estado debe cumplir con un resarcimiento económico a su favor.



Lea también Bolivia TCP falla a favor de Evo y declara inconstitucional su inhabilitación como candidato a senador El amparo constitucional reconoce el daño ocasionado al expresidente y reconoce una indemnización económica a su favor. La sentencia considera que se restringieron los derechos de Evo Morales

​