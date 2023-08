TCP no notificó a la vicepresidencia y se prolonga la incertidumbre sobre elecciones judiciales

La convocatoria a sesión de la comisión mixta de Constitución sirvió para conocer que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no notificó formalmente de su decisión a la Vicepresidencia, que era la parte demandada. Los integrantes de la comisión acordaron que se debe suspender estas sesiones porque todo el proceso debe empezar de nuevo. Así las elecciones judiciales siguen en incertidumbre.

“Vicepresidencia no ha sido notificada de ninguna forma, hemos hablado, hemos llamado como comisión mixta al presidente del Tribunal Constitucional, él ha manifestado que sí existe la notificación, pero que no se subió al tablero, y tampoco se ha remitido, no hay en realidad”, dijo la presidenta de la comisión mixta de Constitución, Patricia Arce (MAS-ala 'evista').