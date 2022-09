Teodoro Mamani: "La AJAM sigue dando concesiones mineras (en áreas protegidas)"

Evidentemente molesto por la publicación de EL DEBER, que indica que su hija Roxana Mamani Pérez trabaja como funcionaria del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), el ejecutivo nacional del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Teodoro Mamani, pidió hacer algunas aclaraciones.

De acuerdo con el director del Sernap, su hija tiene todo el derecho de trabajar. Argumentó que ella no está en el Ministerio de Medioambiente y Agua (MMAyA), sino en el de Minería. Asimismo, insistió que no trabaja en la instancia nacional, sino en la regional Potosí de Senarecom, donde el Sernap tiene dos áreas protegidas en las que "no existe actividad minera".

"Quieren complicarme. Esta es mi versión, Senarecom se encarga del control minero, no da concesiones", enfatizó.

Del mismo modo, Teodoro Mamani también respondió a otras preguntas sobre las áreas protegidas (AP), en tiempos de cuestionamientos, especialmente de activistas ambientales, y luego de rendir un informe oral a pedido de la senadora Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana.

- Sobre usted como director nacional del Sernap, y su hija en Senarecom, la senadora Requena dice que hay conflicto de intereses debido a la minería.

He ido a dar la cara cuando nos ha convocado para dar informe oral con el ministro de Medioambiente y Agua. Nos han hecho varias preguntas, una de ellas, y que por favor se publique. Desde que yo entré como director nacional del Sernap, el 20 de noviembre de 2021, hasta la fecha, no hay una sola autorización minera en el Parque Nacional Madidi.

Por el contrario, en el golpe de Estado, y los directores nacionales que estuvieron antes, el director del área que en esa época era Marcos Uzquiano, han concesionado a 23 empresas y cooperativas mineras, eso yo lo anulé. Entonces lo que yo hice fue cuidar el parque.



- La senadora Requena dice que es responsabilidad del Sernap lo que pasa en las AP, como el avance minero, independiente de que sea legal o no

La actividad minera no es solamente del Sernap, es específicamente de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la autoridad principal, pero tampoco es solo la AJAM. Ahí deben estar la Gobernación, el Municipio, son los que deben tomar la acción, pero hasta el momento solo es el Sernap el que hace los procesos a estas empresas, legales o no. Las otras instancias no toman acciones.

- ¿Qué dice la norma, quién debe sacar a los mineros ilegales?

La AJAM. Hay que tomar en cuenta algo, ¿quién da las concesiones mineras?, es la AJAM, no el Sernap. Lo único que dice el Sernap es si son o no compatibles las cuadrículas (con la zonificación) cuando las concesiona la AJAM. Insisto, desde que yo asumí, hasta hoy, no he dado una sola autorización de compatibilidad, no la he dado y tampoco la voy a dar.

Esa es mi posición firme y en eso voy a mantenerme, pero la AJAM no hace eso, por el contrario, sigue dando concesiones mineras.

- ¿La AJAM no está coordinando con el Sernap?

Nosotros tenemos nuestra base allá, nuestras oficinas, campamento, personal, todo. Incluso en este momento tenemos 19 procesos a las empresas y cooperativas, están los documentos, pero aquí quien debe tomar la acción es la AJAM, y no lo hace, a pesar de que coordinamos, nos reunimos, pero no lo hacen.

- ¿Hay afinidad de ustedes con los mineros? La senadora Requena habló de fuertes niveles de corrupción en Senarecom (donde trabaja su hija)

Ese tema se da más a nivel de ejecutivos. En Senarecom hay un ejecutivo nacional, pero mi hija no está en cargo jerárquico, está como técnico, abajo. Si existe o no corrupción, eso lo sabrán los ejecutivos.

- ¿Qué carrera estudió su hija?

Es licenciada en Administración de Empresas. Senarecom, donde ella trabaja, no da concesiones, es la AJAM la que da concesiones. Quieren implicar a mi hija en concesiones, pero eso no existe. Quizás podrían decir algo si ella estuviera trabajando en la nacional, pero ella está en la regional Potosí.

- ¿Qué trabajo hace un técnico de Senarecom?

Más que todo debe ser la fiscalización, más que todo el tema del control minero es el que ellos hacen. Están queriendo dañarme, no solo a mí. Mis funcionarios, mis guardaparques, mis jefes de protección, igual sus hijos, sus esposas trabajan en los ministerios, y nunca he publicado algo sobre eso para perjudicarlos, no puedo hacer ese trabajo sucio. Tienen todo el derecho de trabajar.

- En varias publicaciones de medios ambientales se habla de que en su gestión se entregaron más de 90 autorizaciones en Cotapata, Madidi y Apolobamba. ¿Lo desmiente?

Con las cooperativas hubo una reunión y ahí los mineros presentaron más de 90 solicitudes, dentro de esas había en Madidi, Apolobamba, Cotapata, pero tienen derechos pre constituidos, es decir que estaban antes de la creación del parque nacional. La última ley los reconoce, incluso la CPE reconoce a los pre constituidos, pero ni siquiera así nosotros hemos dado una opinión en el Parque Nacional Madidi.

En Cotapata tampoco estamos dando, sí hemos avanzado en Apolobamba. Son solicitudes de Certificado de Compatibilidad de Uso (CCU). ¿Cómo damos eso? Hay un plan de manejo en las AP que dice cuáles son zonas compatibles con la minería, y cuáles son las restringidas. Entonces, nosotros nos basamos en ese plan de manejo, no es que alegremente le damos a cualquiera.

- ¿Cómo evalúan un derecho pre constituido?, a veces pasa como en Bajo Paraguá, que dicen estar desde siempre y quieren forzar el derecho pre constituido

Primero hacemos cruce de información con la AJAM, que tiene una lista que dice cuáles están pre constituidas y cuáles no. Nosotros hacemos otra evaluación, pidiendo documentación real, ya sea empresa o cooperativa, para evaluar si estaban antes o después del parque.

En el caso de las comunidades, también están las pre constituidas, pero la norma dice que después de la creación del parque ya no podemos tener asentamientos humanos dentro de las AP.

- Los mineros están solicitando ablandar los planes de manejo de las AP, y hay algunos que ya se están venciendo, como en ANMI San Matías. ¿Qué harán en estos casos?

Entiendo que el plan de manejo de San Matías está en ajuste, pero todavía no está aprobado eso, está en ejecución ese ajuste del nuevo plan de manejo.

En todas las AP, una vez que se ha cumplido el tiempo del plan de manejo, siempre se hace su actualización, y eso se coordina con las comunidades que viven dentro de las AP, tampoco es que se haga en la oficina.

- Sin embargo hay presión, ¿cuál es la posición del Sernap?

Estamos haciendo la socialización de San Matías, con todas las comunidades, autoridades, incluso hay algunas empresas dentro de esta AP, como La Bolivianita, que está antes de la creación del AP, entonces es pre constituida, eso no se puede negar.

- ¿A qué otras AP se les está venciendo el plan de manejo?

Hay varias, por ejemplo el de Madidi se cumple en 2024; Cotapata está en la actualización, en este momento se está haciendo la socialización en las comunidades; y así sucesivamente, en varias AP ya están feneciendo sus planes de manejo.

- ¿Existe el riesgo de flexibilizar los planes de manejo?

Eso depende de las comunidades que están dentro del AP. Una vez terminada la socialización, veremos cómo ha sido avanzado este plan de manejo.

- Los ambientalistas quieren la cabeza de Mauricio Morales, director de ANMI San Matías, ¿por qué no hay sanciones en el tema de la minera Mincruz?

Esto no es de nuestra gestión, ya existía en anteriores gestiones, solo hicimos la autorización del ingreso, no otra cosa.



- ¿Qué responde a las denuncias de acoso laboral de parte de los guardaparques?​

Son acusaciones de algunos compañeros guardaparques. No entiendo, internamente el director sí hace algunos procesos, pero no hemos sacado a nadie, quiero ser claro en eso. Es una norma en todas las instituciones que siempre se hagan procesos internos, pero no es para despedir.

- ¿Y el guardaparque de Tariquía que fue despedido y reincorporado tras ganar un amparo constitucional?

Eso es de las gestiones pasadas. Él hizo su amparo constitucional y yo respeto la determinación de reincorporarlo, es lo que hicimos. Está en Tariquía.



- Varios participantes han denunciado irregularidades en la apertura de sobres para director de los parques Otuquis y Noel Kempff Mercado

En Noel Kempff Mercado no hubo buenos proponentes, por eso se declaró desierta la convocatoria y seguramente volveremos a publicar la convocatoria. De Otuquis también hubo la apertura de sobres.



- De Otuquis hablaron de un supuesto candidato “arreglado” por el Sernap

No tengo ningún candidato, no puedo tenerlo, por eso es la apertura de sobres, un evento público, abierto. El mejor proponente que se presente será el nuevo director.



- En realidad, las denuncias apuntan a candidatos puestos por los movimientos sociales. En el caso de Otuquis, indican que había amenazas de presión de las bartolinas, interculturales, y otros grupos de ese lado

Eso puede ser, pero no es viable por ese lado, hay que respetar la convocatoria y lo que dice la norma. Por eso se saca convocatoria pública, y también la apertura es pública, de ahí sale el nuevo director. No podemos hacer caso a las organizaciones, mucho menos a las presiones.

- ¿Existe un informe sobre el avance del narcotráfico en el Parque Noel Kempff Mercado?

Hemos coordinado con el Ministerio de Gobierno y de Defensa. En gestiones pasadas no había este tipo de intervenciones, pero desde que nosotros asumimos, hemos intervenido en el Parque Noel Kempff Mercado tres veces, y en las tres ocasiones hubo hallazgos.

Posiblemente los guardaparques en muchas oportunidades no nos pasaron los informes, pero sí los comunarios, y por eso hemos intervenido.



- Se dice que el informe sobre narcotráfico es oficial, elaborado por el cuerpo de protección del AP

Pasan las informaciones.

- Muchos dicen que hay más narcotráfico en esta gestión. ¿Qué responde?

Yo diría que más bien en esta gestión estamos siendo duros con el narcotráfico porque en anteriores años no se hacía nada. Incluso hemos podido encontrar otra nueva pista clandestina en el Parque Nacional Kaa Iya, y hemos intervenido, cosa que no se hacía en años anteriores.

- Lo acusan de crear una Abolac paralela

Nada tengo que ver, eso es algo más interno entre los guardaparques, no es mi competencia.

- Evalúe su gestión

Los que evaluarán la gestión serán nuestros ministros, nuestro presidente, si trabajamos o no. Lo que puedo decir es que en mi gestión pudimos conseguir un financiamiento importante para las AP Madidi, Apolobamba y Pilón Lajas. Este financiamiento proviene del Gobierno de Alemania, son 15 millones de dólares para 15 años, es para cuidar nuestras AP, sobre todo Madidi.

Quizás no publicamos, pero eso hemos logrado, y ya estamos empezando a implementar y ejecutar.

Este financiamiento nos servirá para orientar, capacitar, dar información a nuestra gente para que no se meta a la minería ilegal.

También vamos a equipar a nuestros funcionarios, es decir a los guardaparques. Quizás vamos a contratar más personal, ya hemos contratado a dos técnicos ambientalistas para Madidi, dos para Pilón Lajas, y dos para Apolobamba, que están con base en el lugar, no en la oficina central.

- ¿Logró reactivarse el turismo?

No es porque yo sea de Potosí, pero en ese departamento hemos podido avanzar. En agosto, nuestra Reserva Nacional Eduardo Avaroa ha pasado los Bs 800 mil de recaudación, esto significa que estamos recuperando lo que era antes. Hay mucha visita extranjera y eso nos ha subido la recaudación.

También se está avanzando en Toro Toro, antes no se pasaba de Bs 50 mil, hoy superamos los Bs 100 mil por mes. Nosotros queremos proyectar a las AP para que de aquí en un tiempo sean autosostenibles, estables, porque hasta el momento a menudo no tenemos recursos ni para los sueldos, pero si vamos a proyectar las AP para que sean autosustentables, ese es el mejor camino.

- ¿Por qué tanto afán depredador, incluso entre los comunarios que habitan las AP, qué se puede hacer?

He visitado muchas AP. En San Matías hay comunidades que no tienen electrificación rural, ni agua potable, ni escuela, ni camino. A veces nuestras autoridades departamentales o municipales, al ser AP, no quieren construir ni atender, ni cumplir con los servicios básicos, por eso muchas comunidades piensan que muchas AP los perjudican. El pueblo que vive en las AP necesita servicios básicos, tienen derecho de pedirlos.

- ¿En este sentido, ustedes coordinan con Gobernación, municipio, AJAM, etc., o cada cuál por su cuenta?

Nosotros no damos obras ni hacemos proyectos, pero por ejemplo el Parque Nacional Tunari. Me he reunido con todos los alcaldes, creo que son como 11 alcaldes los que pertenecen a este parque, y entendí sus demandas, que iban desde agua potable hasta electrificación, y les dije que sí porque eso dice nuestra nueva CPE, que todos los bolivianos debemos tener los servicios básicos. Nosotros como Sernap podemos apoyarlos para que lleguen esos proyectos.

- ¿Respetando las zonificaciones?

Exactamente. Siempre cuidando el medioambiente, no estoy diciendo que hay que meter todo, hay que preservar si es zona restringida.

